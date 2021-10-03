متحدث الصحة يكشف تفاصيل صفقة استيراد 2510 سيارة إسعاف

المحور الرئيسي في تلك الزيارة هو توفير سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة ضمن الإسهام في مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"

توريد 1510 سيارة حتى منتصف العام 2022 و 1000 في بداية 2023

السيارات صديقة للبيئة وستكون موفرة في انبعاثتها الحرارية

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة تفاصيل، زيارة وزيرة الصحة إلى ألمانيا قائلاً: زيارة مهمة استغرقت أربعة أيام كانت مليئة ومكتظة بالاجتماعات الهامة لتعكس النموذج الناجح للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” أن المحور الرئيسي في تلك الزيارة هو توفير سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة ضمن الإسهام في مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وتابع: “كنا بالفعل متعاقدين على توريد 1510 سيارة إسعاف وعيادات متنقلة من مرسيدي بينز، تم زيادتهم إلى 2510 سيارة، وقمنا بضغط جدول التوريدات لأن الشركة الموردة كانت تواجهها بعض التحديات أثناء جائحة كورونا، وتم التغلب على تلك التحديات وإبرام التعاقد”.

وكشف أنه تم الاتفاق على خطة التوريد بالكامل، وسيتم البدء في التوريد نوفمبر المقبل بحيث يتم توريد 1510 سيارة حتى منتصف العام 2022، مع توريد 1000 سيارة أخرى بداية من 2023، منوهًا بأنه تم الاتفاق على توريد سيارات بمحركات متطورة صديقة للبيئة والتي تعتبر مصر أول دولة تستخدمها بعد ألمانيا.