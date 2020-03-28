متحدث الصحة : نسبة الشفاء من «كورونا» في مصر قد تكون الأعلى في العالم

قال نناشد أي حد يشعر بأعراض ارتفاع درجة الحرارة مع ضيق تنفس يتوجه فورا لمستشفى حميات.

توقع خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا بمصر قد تكون الأعلى في العالم.

وقال متحدث الصحة في اتصال مع برنامج الحكاية: “كل يوم عندنا أعمال التقصي شغالة في المحافظات المختلفة وبنتتبع شجرة المخالطين وأحيانا بيكون عندنا عدد كبير وأحيانا قليل لكن لو بصينا على العدد بشكل عام لو لقينا إن عندنا 161 حالة تم شفائها وفي طريقها للشفاء من إجمالي 576 إصابة فدي نسبة كبيرة جدا وقد تكون مصر أعلى دولة على مستوى العالم في نسب الشفاء”.

وأضاف: “عندي 14 حالة وفاة توفت أثناء النقل وجزء وصل المستشفى وسحبنا العينة وقبل ظهور النتيجة كانت الحالة توفيت”

وتابع: “الوقت كان متأخر وده يخلينا نوجه مناشدتين مهمين لكل الأسر إن أي حد يشعر بأعراض ارتفاع درجة الحرارة مع ضيق تنفس يتوجه فورا لمستشفى حميات”.

وقال متحدث الصحة: “الحاجة الأخرى تكررت كثيرا ونرجو من حضراتكم فور الاشتباه في أي حالة تبلغونا فورا حتى المستشفيات الجامعية وحتى لو الحالة يصعب نقلها إحنا هنوجهها فورا للمستشفى الجامعي”.

وأضاف: “فيه ثقافة منتشرة عند العديد من المواطنين انه بيخاف يروح المستشفى لحسن يتعزل، مع أن هذا إجراء لمصلحتك في الأول والآخر ولمصلحة أسرتك، والحالة الإيجابية ليست وصمة وكلنا معرضين لده وقدامنا دول العالم فيها مسئولين حكوميين على مستويات عالية جدا تعرضوا لده”.

وجدد تأكيده مرة أخرى قائلا: “هي مش وصمة وبنأكد لكل المواطنين وبنطمنهم اللي بيجي بيتعامل معاملة تليق به وإحنا مش شغالين كدة وإحنا كان لسه عندنا وفد من منظمة الصحة العالمية كله عليه مراقبة وفيه تقارير بيتم كتابتها”

واستدرك: “لكن الكارثة أنك أنت ماتجيش أو تهمل في حق نفسك وفي أسرتك لو أنت عندك أعراض لو كنت مصدر عدوى لحد”.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الصحة: “إحنا بنقول لو عندك حالة بتتعالج كمستشفى خاص وده وارد وظهر عليها أعراض لازم على طول تبلغ وزارة الصحة”.

وأضاف: “بوجه تحذير ومناشدة قولنا وأعلنا إن الجهة الوحيدة لتحليل كورونا المعندة هي معامل وزارة الصحة وإن لو فيه أي معمل آخر يرغب في الانضمام يجب ربطها بمعامل وزارة الصحة ولو المعامل الأخرى مش مربوطة على شبكة وزارة الصحة ده بيمثل خطر كبير”.