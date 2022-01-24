متحدث الصحة: نجحنا في توفير «مولنوبيرافير» مضاد كورونا والفترة المقبلة ستشهد تشديدات في المصالح الحكومية

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة نجاح الدولة المصرية فى توفير عقار"مولنوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا المستجد وهو عقار مضاد للفيروسات يستخدم في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة في الفئات الاكثر عرضة من البالغين المعرضين للاصابة بالخطر الشديد ممن…

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة نجاح الدولة المصرية فى توفير عقار”مولنوبيرافير” المضاد لفيروس كورونا المستجد وهو عقار مضاد للفيروسات يستخدم في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة في الفئات الاكثر عرضة من البالغين المعرضين للاصابة بالخطر الشديد ممن يعانون من أمراض مزمنة ومن يعانون من نقص الجهاز المناعي “

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.



وكشف عن أسباب قصر تقديم العقار في المستشفيات فقط قائلاً : “سوف يستخدم فقط في المستشفيات، لأنه مازال في مرحلة الاستخدام الطارئ، والمراقبة الطبية، وهو ليس بديل لـ”الريديمسفير”، وكلما كان لدينا أدوية أكثر كان لدينا أسلحة أكثر في مواجهة المرض”

ولفت إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أضافت مولنوبيرافير على البروتوكول وهو علاج فموي، ويوجد منه 25 ألف عبوة جاهزة للتوزيع..



وأوضح أن مصر ستكون أول دولة في المنطقة تستعمله، ورابع دولة في العالم بعد بريطانيا وأمريكا والهند.



وحول امتحانات الجامعات والاجراءات الاحترازية قال : “أوشكت على الانتهاء ونسب الحضور تخطت 95% ولا يوجد انتشار لفيروس كورونا، وهناك حرص على الإجراءات الاحترازية في قاعات الامتحانات”.



ورداً على سؤال لميس الحديدي بشأن نسيان الناس الإجراءات الاحترازية، أجاب المتحدث: “نتكلم بشكل واضح مع الناس لتوعيتهم، والفترة دي هتشهد مزيد من التشديد على الإجراءات الاحترازية في المصالح الحكومية.”



و أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، نجاح الدولة المصرية فى توفير عقار”مولنوبيرافير” المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، لتكون مصر بذلك الأولى على مستوى قارة إفريقيا والشرق الأوسط والرابعة عالميا فى توفير العقار.

وووجه الوزير الشكر لهيئة الدواء المصرية، على ما بذلته من جهد فى سبيل الإسراع بالترخيص لـ5 شركات محلية لتصنيع الدواء بعد اجتيازه للاختبارات المعملية الدقيقة التى أجازت الاستخدام الطارئ للدواء.



وقال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، إن عقار «مولنوبيرافير» حصل على الترخيص بالاستخدام الطارئ من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، ووكالة الأدوية الأوروبية الـEMA كأول دواء فى صورة كبسولات تؤخذ عن طريق الفم لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة من الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى نجاح العقار فى تقليل احتمالات دخول المستشفيات بنسبة 50%.