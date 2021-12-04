متحدث الصحة : موعد الجرعة التعزيزية سيعلن خلال أيام ومتاحة من كافة أنواع اللقاحات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة أعلنت عن الجرعة الثلاثية أو التعزيزية للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الفرق الطبية وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن الجرعة التعزيزية ستكون من كافة اللقاحات المتوفرة، وسيتم…

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة أعلنت عن الجرعة الثلاثية أو التعزيزية للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الفرق الطبية وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن الجرعة التعزيزية ستكون من كافة اللقاحات المتوفرة، وسيتم الإعلان عن موعد الجرعة التعزيزية خلال أيام.

وتابع “عبد الغفار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على شاشة “on”، مساء السبت، أن عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا أقل من 18 عامًا وصل لـ512 ألف حالة.

وأضاف أن هذا الرقم جيد جدًا مع البداية، ولهذا قد لا يتم التوجه إلى المدارس بسبب الاستجابة الجيدة من قبل أولياء الامور للتسجيل.



ولفت إلى أن هناك تواصل مستمر مع الدول التي أوقفت حركة الطيران مع مصر، وفي هذا الإطار أعادت سويسرا حركت الطيران مع القاهرة، بسبب عرض وزارة الصحة الوضع الوبائي في مصر بشكل سريع وشفاف.