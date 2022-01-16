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متحدث الصحة معلقا عن ارتفاع إصابات أوميكرون : نحن في حدود آمنة

وذلك بعد ارتفاع إعداد الاصابات بفيروس كورونا
عصام عميرة 8:25 م, الأحد, 16 يناير 22 8:25 م, الأحد, 16 يناير 22

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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن نسب إشغال الأسرة في المستشفيات لا تزيد عن 9%، مؤكدا أن الوضع الصحي في حدود آمنة.

وأضاف “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي : “نسبة الإشغال في الرعاية المركزة تصل إلى 41%”، والوضع الصحي في الحدود الآمنة”.

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وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن ارتفاع الإصابات بمتحور كورونا أوميكرون لم يصاحبه ارتفاع في دخول المستشفيات.


وتابع عبد الغفار: “يتم حساب حالات الإصابات بشكل دقيق.. وما نعلن عنه هي الحالات التي تتردد على المستشفيات”.

وأوضح أن حالات العزل المنزلي يتم متابعتها بشكل دقيق، وهناك رصد قوي للوضع الوبائي في مصر.
 

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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