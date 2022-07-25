متحدث الصحة: مصر ضمن المجموعة الأولى عالميا في التعامل مع جدري القرود

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن مصر ضمن المجموعة الأولى عالميا في التعامل مع جدرى القرود .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أدرجت مرض جدري القرود حالة تحت وضع طاريء يتطلب الاهتمام الدولي لكنها قسمت الدول أيضاً إلى مجموعات.

ولفت إلى أن المجموعة الأولى التي لم تظهر فيها إصابات مؤكدة أو التي مر على تسجيلها إيجابية 21 يوماً ومصر من دول المجموعة الاولى وبالتالي نتعامل مع إجراءات المجموعة الأولى”.

وأوضح أن الإجراءات المطلوبة من دول المجموعة الأولى هي رفع الوعي وتدريب الكوادر الطبية على التشخيص والاشتباه والإحالة وزيادة مستوى الترصد وتوافر الرسائل التشخيصية.

ولفت إلى أن مصر بدأت منذ شهرين منذ رصد الحالات الأولى في العالم وقبل تصنيف الصحة العالمية للمرض كحالة طواريء في اتباع الإجراءات السابقة التي أعلنتها الصحة العالمية للمجموعة الأولى من الدول حيث يتوافر لدينا الدليل الاسترشادي والكواشف الطبية المعملية والأدوية والقدرة التشخيصية في مستشفيات الحميات في تشخيص الإصابات في حال الاشتباه.