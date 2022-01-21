متحدث «الصحة» : على المواطنين الحذر من المتحور أوميكرون والالتزام بالإجراءات الاحترازية (فيديو)

من لم يأخذ اللقاح فعليه التوجه إلى المراكز للحصول على اللقاح، ومعدلات الوفاة أقل في أوميكرون.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه من الصعب تحديد متى نصل إلى الذروة في الموجة الخامسة من جائحة كورونا، لكن هناك زيادة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، وعلى المواطنين أن يأخذوا حذرهم وأن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري في برنامج كلمة السر على فضائية صدى البلد، أن من لم يأخذ اللقاح فعليه التوجه إلى المراكز للحصول على اللقاح، ومعدلات الوفاة أقل في أوميكرون.

وتابع أن معدلات الوفيات قليلة، مقارنة بأعداد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أن الفيروس منذ بدايته وهو يصيب كل الأعمار، ولكن الأطفال صغار السن أقل خطورة بالإصابة.

وأشار عبد الغفار إلى أن PCR تبيِّن إصابة الشخص بالفيروس من عدمه، مؤكدًا أن المتحور أوميكرون أقلُّ حِدة من المتحور دلتا، لكن غير الملقّحين أكثر عرضة للإصابة ودخول المستشفى والعناية المركّزة.

وأوضح عبد الغفار أن أهم أعراض متحور أوميكرون هي الصداع والرشح وألم في الحلق، وتقترب من أعراض البرد العادي، بينما الأعراض النادرة فقدان حاستي الشم والتذوق.

وأكد أن التهوية الجيدة وممارسة الرياضة والحصول على اللقاح والإجراءات الاحترازية أهم الطرق لمواجهة المرض؛ لأنه متوقع أن يستمر انتشاره من 3 إلى 4 أسابيع.