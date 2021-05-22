لايف

متحدث الصحة: سبب وفاة الفنان سمير غانم مثبت بشهادة الوفاة واستقرار حالة الفنانة دلال عبد العزيز (فيديو)

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتطمئن على الفنانة دلال عبد العزيز بشكل يومي
محمد مجدي 11:30 م, السبت, 22 مايو 21 11:30 م, السبت, 22 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

رفض الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، ذكر سبب وفاة الفنان سمير غانم، قائلا إنه مثبت بشهادة الوفاة، مؤكدا استقرار حالة الفنانة دلال عبد العزيز .

وقال إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز مستقرة الآن وجيدة ، كما أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتطمئن عليها بشكل يومي واستقبلت اليوم تقرير من المستشفي المتواجدة بها وحالتها تميل الي الاستقرار.

اقرأ أيضا  المؤبد لـ 4 أشخاص بتهمة قتل وسرقة سعودي الجنسية

ورفض مجاهد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، الحديث عن سبب وفاة الفنان سمير غانم قائلا: سبب الوفاة مثبت بشهادة الوفاة.

وقال مجاهد ، إن التطعيم بلقاح فيروس كورونا موجود في أي مكان ويتم التواصل مع النوادي لتطعيم المترددين على النوادي، كما تم تطعيم محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بنسبة 100٪ .

اقرأ أيضا  وزيرة الثقافة تنعي الفنان سمير غانم بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

واضاف مجاهد ، أنه يتم أيضا تطعيم العاملين في البنوك واتحاد الصناعات وهناك فرق تطعم العاملين في المجالات الصناعية .

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم الخميس، وتم تشييع جثمانه الجمعة، وسط أحزان عربية، ودعوات بالشفاء لزوجته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

القبض على أدمن صفحة “فيس بوك” لترويج شائعات بسرقة سيارات التاكسي بالدقهلية

أماني عوض 12:08 ص, الأحد, 23 مايو 21

درجات الحرارة اليوم الأحد 23-5-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:06 ص, الأحد, 23 مايو 21

الصحة للمواطنين: لا داعي للفزع والهلع من مرض الفطر الأسود وهو ليس كورونا (فيديو)

محمد مجدي 10:49 م, السبت, 22 مايو 21

المؤبد لـ 4 أشخاص بتهمة قتل وسرقة سعودي الجنسية

المال - خاص 7:08 م, السبت, 22 مايو 21

تجارة عملة واحتيال مصرفي.. أحدث قضايا الأموال العامة في القاهرة والجيزة

أماني عوض 4:11 م, السبت, 22 مايو 21

ضبط 4 متهمين بالاعتداء على سيدة وسرقتها في الجيزة

أماني عوض 3:45 م, السبت, 22 مايو 21