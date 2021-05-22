متحدث الصحة: سبب وفاة الفنان سمير غانم مثبت بشهادة الوفاة واستقرار حالة الفنانة دلال عبد العزيز (فيديو)

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتطمئن على الفنانة دلال عبد العزيز بشكل يومي

رفض الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، ذكر سبب وفاة الفنان سمير غانم، قائلا إنه مثبت بشهادة الوفاة، مؤكدا استقرار حالة الفنانة دلال عبد العزيز .

وقال إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز مستقرة الآن وجيدة ، كما أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتطمئن عليها بشكل يومي واستقبلت اليوم تقرير من المستشفي المتواجدة بها وحالتها تميل الي الاستقرار.

ورفض مجاهد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، الحديث عن سبب وفاة الفنان سمير غانم قائلا: سبب الوفاة مثبت بشهادة الوفاة.

وقال مجاهد ، إن التطعيم بلقاح فيروس كورونا موجود في أي مكان ويتم التواصل مع النوادي لتطعيم المترددين على النوادي، كما تم تطعيم محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بنسبة 100٪ .

واضاف مجاهد ، أنه يتم أيضا تطعيم العاملين في البنوك واتحاد الصناعات وهناك فرق تطعم العاملين في المجالات الصناعية .

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم الخميس، وتم تشييع جثمانه الجمعة، وسط أحزان عربية، ودعوات بالشفاء لزوجته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز .