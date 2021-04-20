متحدث الصحة: توقيع اتفاقية مع شركة سينوفاك الصينية لتصنيع لقاح كورونا في مصر اليوم الأربعاء (فيديو)

أكد الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة، أنه سيتم اليوم الاربعاء توقيع اتفاقية بين مصر و شركة سينوفاك الصينية لتصنيع لقاح كورونا وذلك من خلال خطوط انتاج الشركة القابضة للمستحضرات فاكسيرا.

وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إنه خلال أيام سيتم البدء في تصنيع لقاح سينوفاك، كما أنه من المنتظر أن تستقبل مصر 500 الف جرعة من لقاح سينوفاك من ضمن 20 مليون جرعة تم الإتفاق علي شراءها توريدها لمصر.

واضاف مجاهد ، أن جيورجي بوريسينكو السفير الروسي في مصر إجتمع مع الدكتورة هالة زايد والذي اكد دعم بلاده لمصر في مواجهة كورونا، إضافة إلي تأكيده في السعي لارسال اللقاح الروسي لمصر قريباً.

واوضح مجاهد أن اللقاح الروسي حاصل على موافقة هيئة الدواء المصرية.