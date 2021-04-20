لايف

متحدث الصحة: توقيع اتفاقية مع شركة سينوفاك الصينية لتصنيع لقاح كورونا في مصر اليوم الأربعاء (فيديو)

من خلال خطوط انتاج الشركة القابضة للمستحضرات فاكسيرا.
محمد مجدي 1:05 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21 1:05 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة، أنه سيتم اليوم الاربعاء توقيع اتفاقية بين مصر و شركة سينوفاك الصينية لتصنيع لقاح كورونا وذلك من خلال خطوط انتاج الشركة القابضة للمستحضرات فاكسيرا.

وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إنه خلال أيام سيتم البدء في تصنيع لقاح سينوفاك، كما أنه من المنتظر أن تستقبل مصر 500 الف جرعة من لقاح سينوفاك من ضمن 20 مليون جرعة تم الإتفاق علي شراءها توريدها لمصر.

اقرأ أيضا  دراسة: الإصابة بجلطات المخ نتيجة فيروس كورونا أكثر خطورة من اللقاح

واضاف مجاهد ، أن جيورجي بوريسينكو السفير الروسي في مصر إجتمع مع الدكتورة هالة زايد والذي اكد دعم بلاده لمصر في مواجهة كورونا، إضافة إلي تأكيده في السعي لارسال اللقاح الروسي لمصر قريباً.

واوضح مجاهد أن اللقاح الروسي حاصل على موافقة هيئة الدواء المصرية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

«إصابات كورونا الجديدة تواصل الارتفاع».. الصحة: تسجيل 855 إصابة جديدة و42 وفاة

المال - خاص 1:03 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

«إصابات الموجة الأولى كانت أكبر».. متحدث الصحة : ماسمعناش عن مرضى كورونا مش لاقيين أماكن بمستشفيات سوهاج (فيديو)‎

محمد مجدي 12:50 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

شركة نيتفلكس تجتذب مشتركين أقل في الربع الأول

أيمن عزام 12:42 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-4-2021 في مصر.. مائل للحرارة وأمطار

دعاء محمود 12:03 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 21-4-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:00 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

أوروبا تقر لقاح جونسون اند جونسون وتحذر من حالات تجلط نادرة

أيمن عزام 7:35 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21