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متحدث الصحة : تلقيح 500 ألف بأعمار بين 12 و18 عاماً للآن ولم نرصد متحور أوميكرون

قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن هناك تنسيقا بين وزارة الصحة والتعليم لتطعيم الأطفال من 12 سنة إلى 15 سنة كاشفاً أنه تم حتى الآن تلقيح نحو نصف مليون طفل من 12 سنة إلى 18 سنة. جاء…

المال - خاص 2:18 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 2:18 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن هناك تنسيقا بين وزارة الصحة والتعليم لتطعيم الأطفال من 12 سنة إلى 15 سنة كاشفاً أنه تم حتى الآن تلقيح نحو نصف مليون طفل من 12 سنة إلى 18 سنة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

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وذكر أن الوزارة تسعى لتسهيل كل الأمور في تطعيم الاطفال.


وكشف أن أعراض تلقي اللقاح بالنسبة للأطفال هي نفس أعراض تلقيح الكبار، ولا يوجد أعراض مؤثرة حتى هذه اللحظة.


وحول رصد أية حالات مصابة بمتحور أوميكرون قال عبد الغفار : “حتى اللحظة لم نرصد حالة مؤكدة مصابة بأوميكرون.. ولا يوجد لدينا ارتفاع في الإصابات بشكل ملحوظ في الموجة الرابعة”.

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وشدد على أن التطعيم يبقى هو حائط الصد الأول لمواجهة كورونا مؤكد أن “بعض الناس تحصل على الجرعة الأولى وتتخلف عن الجرعة الثانية وهذا ليس جيدا لهم لأن التلقيح لا يكون فعالا إلا بعد الجرعتين”.


وكشف أن نحو مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى ولم يحصلوا على الجرعة الثانية قائلاً : “نحتاج لتوسيع قاعدة الملقحين لتصل معدلات التلقيح إلى رقم مرتفع”.

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وأضاف: “نحرص على تطعيم الأجانب مجانا.. ويمكنهم التسجيل على الموقع الإلكتروني”.

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بقلم المال - خاص

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