متحدث الصحة الكويتية يشيد بتجربة مصر فى مكافحة الإدمان



بحث إنشاء معسكر تدريبى مشترك بين الشباب المصرى والكويتي عن التوعية بأضرار تعاطى المخدرات ‬

عمرو عثمان يستعرض جهود الصندوق في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان

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المال -خاص

فى إطار التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة تعاطى المخدرات زار الدكتور أحمد الشطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية ورئيس مؤسسة غراس للوقاية من الادمان، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تعزيز التعاون في مجال علاج مرض الإدمان والاستفادة من التجربة المصرية في مكافحة تعاطي المخدرات‫.

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كما تم بحث أوجه التعاون بين البلدين وتأكيداً لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطي المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة أنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع بعد علاجهم بالمجان وفى سرية تامة إضافة الى عرض مقترح لإنشاء معسكر تدريبى مشترك بين الشباب المصرى والكويتى عن التوعية بأضرار تعاطى المخدرات .

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واستعرض “عمرو عثمان” مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال الزيارة جهود الصندوق في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والوضع الراهن للمشكلة، ودمج قضية المخدرات في المناهج الدراسية، بهدف رفع الوعي بمخاطر التدخين وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وصورها بين الطلاب والمعلمين بمراحل التعليم قبل الجامعي، وكذلك علاج مرضى الإدمان من خلال المستشفيات المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن وتطويرها وزيادة اعدادها الى 22 مركز علاجى، إضافة إلى دمج المتعافين في المجتمع من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة لهم مع تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية مما أدى إلى خفض نسبة تعاطي المخدرات.

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كما تم عرض حملة “انت أقوى من المخدرات بمشاركة محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى وتأثير الحملة على تزايد عدد المكالمات الواردة على الخط الساخن بنسبة 400%.

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من جانبه أشاد الدكتور أحمد الشطى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية ورئيس مؤسسة غراس للوقاية من الادمان بتجربة الصندوق باعتبارها من التجارب الرائده فى الوطن العربى وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، والتوسع فى انشاء المراكز العلاجية المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، مؤكدا أن تجربة الصندوق فى رصد مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية وتحيل المضمون تعد من التجارب الرائده لمواجه ظاهره التعاطى وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، كما تفقد الخط الساخن للصندوق “16023” واطلع على متابعة كيفية تلقى المكالمات من المرضى وأسرهم لعلاجهم بالمجان، وأن عدد 104 آلاف مريض إدمان استفادوا من خدمات العلاج والتأهيل خلال العام الماضى فى 22 مركز علاجى شريك مع الخط الساخن للصندوق “16023” فى (12) محافظة بزيادة تصل إلى 20% بالمقارنة بعام 2016.