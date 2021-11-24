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متحدث الصحة: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا اختيارية ولكن ننصح بها (فيديو)

لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والطواقم الطبية
محمد مجدي 7:38 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 7:38 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

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قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحكومة أعلنت اليوم استخدام الجرعة الثالثة التعزيزية من لقاحات كورونا، وهي اختيارية، لكن وزارة الصحة تنصح بها في ظل الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا .

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير، على فضائية صدي البلد، أن مصر تمتلك اللقاحات بجميع أنواعها المعتمدة في العالم، ومصر تعتبر الدولة الوحيدة التى تمتلك جميع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا .

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وتابع عبدالغفار أن الجرعة الثالثة ستكون لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والطواقم الطبية، لافتاً إلي أنها ستكون بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية .

و أكد عبدالغفار أن العالم ما زال يتعامل مع فيروس كورونا، لأن الفيروس جديد، والعالم يعمل على تقديم الأبحاث و الدراسات من أجل الوصول إلي علاج نهائي .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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