متحدث الصحة: التنسيق مع قطاعات الصناعة والبترول والبنوك لتطعيم عامليها (فيديو)‎

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تمتلك حاليا 5 ملايين جرعة متنوعة من لقاحات فيروس كورونا ، منها 2.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا ومثلها من لقاح سينوفارم .

وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إنه بداية من شهر يونيو المقبل سوف تحصل مصر على مليون و900 ألف جرعة من لقاحات كورونا ضمن الاتفاق مع التحالف الدولي للقاحات .

وأضاف مجاهد ، أنه من المنتظر الحصول على 1400 لتر من المواد الخام التي تستخدم في تصنيع لقاح سينوفاك الصيني وهي تستخدم لإنتاج 2 مليون جرعة من اللقاحات كما سيتم الحصول على 2 مليون جرعة جاهزة من نفس اللقاح وسوف توزع على مراكز توزيع اللقاحات مباشرة .

وأوضح أن من يتلقى جرعتي لقاح كورونا يحصل على شهادة تفيد بتلقيه اللقاح يستخدمها عند السفر ، مشيرا إلى أنه لن يحصل على التطعيم بلقاح فيروس كورونا إلا من قام بالتسجيل للحصول على اللقاح .

وأشار مجاهد، إلى أن هناك تعاون مثمر مع وزارة الداخلية، حيث يوجد تنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية لتطعيم طلاب كلية الشرطة وتم الانتهاء من تطعيمهم ، كما توجد خطة لتطعيم السجناء ضد كورونا.

وأوضح مجاهد ، أنه تم أيضا تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، كما يجري التنسيق مع قطاعات الصناعة والبترول والبنوك لتوفير نقاط تمركز لتطعيم العاملين بتلك القطاعات.

واكد مجاهد على وجود سيارة تساعد المواطنين على تسجيل أسمائهم لتلقى لقاح كورونا، تكون هذه السيارة مرافقة للقافلة التي تقوم بتطعيم المواطنين أمام أماكن صرف المعاشات .

وقال مجاهد، إنه تم التعاقد على 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي وفي انتظار التوريد.