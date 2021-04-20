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متحدث الصحة: التحقيق مع مستشفيات رفضت استقبال المرضى ومتابعة 774 حالة عزل منزلي في سوهاج (فيديو)

أكد أنه تم فتح تحقيق وعمل غرفة مركزية متواجدة في محافظة سوهاج و لن تعود إلا بعد انتهاء المشكلة على أرض الواقع .
محمد مجدي 1:52 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21 1:52 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

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أكد الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة، أن عدد الحالات المعزولة منزليا في سوهاج 774 حالة يتم متابعتهم من خلال 100 فريق طبي ، قائلا : أن العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا بدون إجراءات وقائية صحيحة يؤدي إلي زيادة أعداد المصابين و الوفيات وهذا ما حدث في محافظة سوهاج.

وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، أن هناك بعض المستشفيات في سوهاج كانت متكدسة بمرضي كورونا وذلك نتيجة رفض بعض المستشفيات الأخري إستقبال الحالات المصابة بالفيروس.

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وأكد مجاهد ، أنه تم فتح تحقيق وعمل غرفة مركزية متواجدة في محافظة سوهاج و لن تعود إلا بعد انتهاء المشكلة على أرض الواقع .

وأشار مجاهد ، الي أن هناك بعض الفيديوهات التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تعود لتواريخ قديمة عن أعداد كبيرة مصابة في سوهاج ، مع نقص الأوكسجين.

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واكد مجاهد ، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأوكسجين وصل حاليا الي 2 مليون و 200 الف لتر اوكسجين، كما بو اوكسجين طبي في محافظة سوهاج بنحو 47 الف و 890 لتر .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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