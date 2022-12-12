متحدث الصحة: اكتشاف حالة رابعة مصابة بجدري القرود غير مقلق

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن الكتشاف الحالة الرابعة من الاصابات بجدري القرود غير مقلق على الإطلاق.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وأوضح أن معدلات الإصابات لا تزال بالعالم غير سريع الانتشار بالأخص في منطقة الشرق الاوسط والمؤشرات غير مقلقة هناك حيث ينتقل عبر الالتصاق الوثيق وممارسات بعينها .

وأكد أن أعراض المرض التي تعتمد عليها وزارة الصحة في اكتشاف الحالات تعتمد على أعراض بعينها المرض مثل الحكة والطفح جلدي والاحمرار أاي نوع من أنواع الاشتباه وفقاً لتلك الاعراض بالاعراض يتم التحقق منها.

وأشار إلى أن المرض ليش شديد المراضة ولكن أعراضه متوسطة متوسطة ويتم العلاح منها دون تدخل من المستشفيات موجهاً نصحية للمواطنين الالتزام بالوقاية والبعد عن الاختلاط اللصيق خاصة أن الحالات في الاصابات تعود لممارسات سلوكية معينة.

حرصت وزارة الصحة والسكان على طمأنة المواطنين عقب إعلانها عن اكتشاف حالة إصابة جديدة بجدرى القرود في مصر، وهذه المرة لشخص ذكر كان مخالطا لصيقا لحالة جدري القرود (Mpox)، تم الإعلان عنها الخميس الماضي 8 ديسمبر الجاري.