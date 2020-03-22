متحدث الصحة : إصابات كورونا من حوالي 24 محافظة

قال إن إلإجراءات جدية جدا واللي هيقول إحنا هنعدي الأزمة ولا لأ هو المواطن.

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن عدد المحافظات التي ظهرت فيها إصابات فيروس كورونا 24 محافظة

وقال المتحدث باسم الصحة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه “على مسؤوليتي”: “عدد المحافظات اللي فيها إصابات، وحوالي 24 محافظة”.

وأضاف: “الحمد لله إحنا حتى هذه اللحظة موجودين لم نغادر للسيناريو الثاني للتعامل مع الحدث ومتخذين كل الإجراءات الوقائية من أول يوم 7 يناير منذ إعلان منظمة الصحة العالمية إن فيه كورونا في ووهان”.

وتابع: “إحنا النهاردة ماشيين على خطى دقيقة جدا طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية حرفيا، ولكن الفيصل هو استجابة الموطنين لإجراءات الحكومة الاحترازية ، إلإجراءات دي جدية جدا واللي هيقول إحنا هنعدي الأزمة ولا لأ هو المواطن”