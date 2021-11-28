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متحدث الصحة: إجراء أبحاث في مصر بالتنسيق مع المنظمات العالمية على متحور أوميكرون (فيديو)

اكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة أن هناك أكثر من محور للتعامل مع المتحور الجديد اوميكرون، قائلا: هناك أبحاث تجري على الأراضي المصرية وبالتنسيق مع المنظمات الصحية العالمية للإجابة على أسئلة محددة . واضاف عبدالغفار خلال مداخله هاتفيه…

محمد مجدي 12:34 ص, الأثنين, 29 نوفمبر 21 12:34 ص, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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اكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة أن هناك أكثر من محور للتعامل مع المتحور الجديد اوميكرون، قائلا: هناك أبحاث تجري على الأراضي المصرية وبالتنسيق مع المنظمات الصحية العالمية للإجابة على أسئلة محددة .

واضاف عبدالغفار خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أن تلك الأسئلة هي هل هذا التحور يجعل فيروس كورونا أكثر أو أقل قدرة على الانتشار ، وهل هذا التحور يجعل فيروس كورونا يصيب بمرض بشكل أكبر أو أقل ، و هل هذا التحور من شأنه يزيد اول يقلل من اللقاحات .

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وتابع عبدالغفار أن تلك الأسئلة يتم الإجابة عليها من خلال الأبحاث التي يتم إجراؤها في مراكز الأبحاث التابعة للوزارة والمراكز الجامعية و التابعة للمركز القومي للبحوث ، و هناك خطوة أخري بمنع السفر المباشر الي دولة جنوب أفريقيا .

و أشار إلى أنه تم تشديد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ورفع درجة التيقظ و زيادة في الإجراءات المتعلقة بدخول المسافرين إلي مصر .

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و قال عبدالغفار أنه تم زيادة عدد التسلسل الجيني للمسحة وذلك للتأكد من عدم وجود متحور اوميكرون لدي القادمين في حالة وجود مسحة إيجابية ، و ذلك مع تكثيف اللقاحات التي يتم إعطاؤها للمواطنين .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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