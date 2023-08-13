متحدث الزراعة: مصر صدرت 5.1 مليون طن خضروات وسلع طازجة بقيمة 2.6 مليار دولار منذ يناير

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد القرش أن مصر صدرت 5.1 مليون طن من الخضروات والسلع الطازجة بقيمة 2.6 مليار دولار، منذ بداية العام حتى بداية الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية (صدى البلد)، اليوم السبت، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف متحدث الزراعة : – “نصدر الخضروات والسلع الغذائية لأكثر من 160 دولة”، مبينا أنه تم تصدير 4.4 مليون طن من الخضروات خلال العام الماضي، والزيادة في حجم الصادرات الزراعية يعود إلى المشروعات الزراعية الجديدة والصوب الزراعية.



وأشار إلى أن حجم إنتاج الخضروات في عام 2018 كان 19 مليون طن؛ و”نقوم حاليا بإنتاج 23 مليون طن خضروات يتم ضخها في السوق والباقي للتصدير”، كاشفا عن زيادة 100 ألف طن إنتاجية في الخضروات عن العام الماضي.

ونوه بأن هناك توسعات زراعية كثيرة في مصر وهناك تطور كبير في إنتاجية المحاصيل الزراعية وجودة المحاصيل الزراعية.



وتطرق إلى أن “الصوب الزراعية تمكننا من توفير منتج عالي الجودة؛ يستطيع أن ينافس عالميا”، كما أن الصوب الزراعية توفر آلاف فرص العمل للمصريين، وتواجه ارتفاع الأسعار ويمكن الإنتاج في غير توقيت الفترات الطبيعية.

وتابع إن الصوب الزراعية توفر احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة، ويتم التصدير للخارج أيضا؛ و”لدينا اكتفاء ذاتي كامل من كل أنواع الخضروات نتيجة المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة”.



وبين أن الصوب الزراعية تستخدم أساليب الري الحديثة وتتضاءل وحدة استخدام المياه، مؤكدا في الوقت نفسه أن مشروع الصوب الزراعية في “محمد نجيب”، مستقبل الغذاء في مصر.