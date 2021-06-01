اقتصاد وأسواق

متحدث الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يوفر 5 ملايين فرصة عمل (فيديو)

أضاف أن القطاع الزراعي يمثل الأمن الغذائي المصري والتنمية في هذا القطاع له مردود كبير على المواطن المصري
محمد مجدي 10:59 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 10:59 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، أن الدلتا الجديدة تبلغ مساحتها 1.5 مليون فدان ، وهذه المساحة سيتم إضافتها الى المساحة الزراعية المصرية خلال عامين ، كما أنها تمثل 15% من الرقعة الزراعية في مصر .

وقال القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبدالرحمن في برنامج الحقيقة على فضائية اكسترا نيوز أن القطاع الزراعي له أهمية كبيرة على الاقتصاد المصري حيث يمثل 20% من الصادرات المصرية ، و يمثل 15٪ من فرص العمل الجديدة التي سيتم توفيرها بنحو 5 ملايين فرصة عمل.

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وأضاف القرش أن القطاع الزراعي يمثل الأمن الغذائي المصري والتنمية في هذا القطاع له مردود كبير على المواطن المصري ، منها التوسع في الأراضي الزراعية والتي ستعمل على زيادة المحاصيل الزراعية الأمر الذي سيؤدي تباعاً الي خفض اسعار المنتجات الزراعية على المستهلك .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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