متحدث الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يوفر 5 ملايين فرصة عمل (فيديو)

أضاف أن القطاع الزراعي يمثل الأمن الغذائي المصري والتنمية في هذا القطاع له مردود كبير على المواطن المصري

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، أن الدلتا الجديدة تبلغ مساحتها 1.5 مليون فدان ، وهذه المساحة سيتم إضافتها الى المساحة الزراعية المصرية خلال عامين ، كما أنها تمثل 15% من الرقعة الزراعية في مصر .

وقال القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبدالرحمن في برنامج الحقيقة على فضائية اكسترا نيوز أن القطاع الزراعي له أهمية كبيرة على الاقتصاد المصري حيث يمثل 20% من الصادرات المصرية ، و يمثل 15٪ من فرص العمل الجديدة التي سيتم توفيرها بنحو 5 ملايين فرصة عمل.

وأضاف القرش أن القطاع الزراعي يمثل الأمن الغذائي المصري والتنمية في هذا القطاع له مردود كبير على المواطن المصري ، منها التوسع في الأراضي الزراعية والتي ستعمل على زيادة المحاصيل الزراعية الأمر الذي سيؤدي تباعاً الي خفض اسعار المنتجات الزراعية على المستهلك .