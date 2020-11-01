اقتصاد وأسواق

متحدث الزراعة عن سبب ارتفاع طن الذرة: إحنا مش ملتزمين بتحديد سعر «المستورد» (فيديو)

قال إن الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، إضافة إلي وجود زيادة في زراعة الذرة.
محمد مجدي 9:30 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 9:30 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

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قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إن الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، إضافة إلي وجود زيادة في زراعة الذرة.

وأاكد القرش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحدث بوضوح على قناة الحدث اليوم ، ان ارتفاع أسعار طن الذرة له أسباب أخرى، قائلا: “إحنا مش ملتزمين بتحديد أسعار الذرة المستوردة”.

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وأوضح القرش ، أن السوق المحلي يوجد به ذرة محلية ومربّي الدواجن لديه مطلق الحرية في شراء المحلي أو المستورد.

بينما قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة انه يتم استيراد نحو 12 مليون طن سنويا من الذرة الصفراء فقط بينما إجمالي حجم الإنتاج 8 مليون طن ذرة صفراء وبيضاء.

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وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أن سعر طن الذرة الصفراء كان 3300 جنبه ويبلغ حاليا 4100 جنيه .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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