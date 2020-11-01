متحدث الزراعة عن سبب ارتفاع طن الذرة: إحنا مش ملتزمين بتحديد سعر «المستورد» (فيديو)

قال إن الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، إضافة إلي وجود زيادة في زراعة الذرة.

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إن الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، إضافة إلي وجود زيادة في زراعة الذرة.

وأاكد القرش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحدث بوضوح على قناة الحدث اليوم ، ان ارتفاع أسعار طن الذرة له أسباب أخرى، قائلا: “إحنا مش ملتزمين بتحديد أسعار الذرة المستوردة”.

وأوضح القرش ، أن السوق المحلي يوجد به ذرة محلية ومربّي الدواجن لديه مطلق الحرية في شراء المحلي أو المستورد.

بينما قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة انه يتم استيراد نحو 12 مليون طن سنويا من الذرة الصفراء فقط بينما إجمالي حجم الإنتاج 8 مليون طن ذرة صفراء وبيضاء.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أن سعر طن الذرة الصفراء كان 3300 جنبه ويبلغ حاليا 4100 جنيه .