متحدث الري: مصر لم تسحب مقترح الـ40 مليار مكعب من مفاوضات سد النهضة (فيديو)

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري إن مصر لم تتراجع أبدا في موقفها في مفاوضات سد النهضة والمتعلقة بقواعد ملئ خزان السد

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري إن مصر لم تتراجع أبدا في موقفها في مفاوضات سد النهضة والمتعلقة بقواعد ملئ خزان السد، مشيرا إلى أن مصر لم تسحب المقترح الذي يتضمن ضرورة تدفق 40 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر سنويا.

وتدوالت مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا لوزير الرى الإثيوبي سيليشي بيكيلي، يتضمن تأكيدا عن تنازل مصري.

وزعم أن مصر تنازلت عن مقترحها بضروة تدفق 40 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر سنويا.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن مصر متمسكة بمواقفها وأن مقترحها صالح لكل الأطراف.

وأوضح أن الأرقام التى يتم تداولها هي مقترحات بين الدول الثلاث في المفاوضات التى ترعاها الولايات المتحدة .

وتابع: لم نسحب مقترح الـ40 مليار مكعب وكل ماتم إعادة طرح للمقترحات بين الدول الثلاث.

وقال: “منقدرش نقول الخلافات مستمرة وحققنا جزءًا كبيرا من التوافق”.

وأضاف: “يتم الآ تقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة”.