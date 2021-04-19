سيـــاســة

متحدث الري: إثيوبيا رفضت زيادة عدد الفتحات في سد النهضة و من حقنا الذهاب لمجلس الأمن

وأضاف غانم ، أن القانون الدولي في صالح دولتي المصب و من حقنا الذهاب إلى مجلس الأمن بسبب الإجراءات الأحادية للجانب الأثيوبي .
محمد مجدي 12:47 ص, الثلاثاء, 20 أبريل 21 12:47 ص, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن مصر طلبت من إثيوبيا في عامين 2012 و 2015 ، زيادة عدد الفتحات في سد النهضة وذلك لإعطاء مرونة أكثر لعملية الملء والتشغيل و لكن الطلب تم رفضه في المرتين.

وقال غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أن مصر ليس لديها مشكلة في وجود تنمية في اثيوبيا ولكن دون الضرر بدولتي المصب مصر والسودان، كما أن التوربينات الموجودة في السد لا تعمل .

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وأضاف غانم ، أن القانون الدولي في صالح دولتي المصب و من حقنا الذهاب الى مجلس الامن بسبب الإجراءات الأحادية للجانب الأثيوبي .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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