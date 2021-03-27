متحدث الرئاسة : 10 آلاف كيلومتر من السكة الحديد تحتاج للتحديث والتطوير (فيديو)

مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع متابعة دقيقة للنتائج التي تم التوصل إليها منذ أمس وحتى الآن

أكد السفير بسام راضي ، المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يتابع متابعة دقيقة للنتائج التي تم التوصل إليها منذ أمس وحتى الآن من المجموعة الوزارية المسؤولة عن متابعة حادث تصادم قطاري سوهاج .

وقال راضي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إن الرئيس السيسي كان حريصا على الاجتماع مع المجموعة الوزارية المعنية بمتابعة الحادث، كما استمع الرئيس السيسي لكل ملابسات حادث التصادم.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث مرة أخري، لافتا إلى أن منظومة السكة الحديد تشهد تطوير من خلال أحدث الأساليب التكنولوجيا الحديثة.

وأكد راضي، أن نحو 10 آلاف كيلومتر من السكة الحديد تحتاج إلى التحديث والتطوير، كما أن الرئيس وجه بسرعة استخدام نظام التحكم الآلي للجرارات في منظومة السكة الحديد.

وأشار إلى أن حادث جنوح السفينة في قناة السويس يعتبر حادثا استثنائيا ويمكن العمل على حل المشكلة.