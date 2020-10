متحدث الرئاسة: فيروس كورونا كان اختبارا مفاجئا والدولة أثبتت القدرة على المواجهة والصمود (فيديو)

أكد السفير باسم راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن فيروس كورونا كان اختبارا شديدا ومفاجئا للدولة بجميع قطاعاتها وليس فقط القطاع الصحي أو القطاع الطبي أو المنشآت الطبية فقط .

وقال راضي خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، إن الفيروس شكل اختبارات شديدة لمختلف القطاعات زي الانترنت على سبيل المثال والتعلم عن بعد ووجود المواطنين في البيوت، ووجود كثافة وخلافه في الاستخدام للانترنت.

وأوضح متحدث الرئاسة أنه “لو لم يكن هناك توجيه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف العمل في هذا الأمر وزيادة سرعة الانترنت ودعم هذا القطاع وبنيته الأساسية مكنش هيبقي في انترنت في مصر خلال ال 4 شهور ماضية”

واكد راضي ، أن الدولة أثبتت قدرتها على المواجهة والصمود منذ بدء ظهور فيروس كورونا حيث أنه قادم إلي مصر والعالم بشكل مفاجئ فإن لو لم تكن الدولة مستعدة وكانت هناك جهود كبيرة مبذولة في جميع القطاعات ماكانت النتيجة هي السيطرة على الفيروس.

وتمنى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الاستمرار في الإجراءات الاحترازية .

واكد راضي، أن خلال الشهور الثلاثه الماضية لم تسجل حالة واحدة بإصابة كورونا ضمن الوفود السياحية التي قدمت الي مصر وهذا يعتبر نجاح كبير جدا .

وقال راضي إن عدد السائحين خلال الثلاثة أشهر الماضية كانت كبيرة ، حيث تجاوز 170 ألفا من أوكرانيا والكتلة الشرقية ودول أوربا الغربية.

