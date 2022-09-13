متحدث الرئاسة عن زيارة الرئيس السيسي إلى قطر: يد مصر ممدودة للجميع وننظر للمستقبل (فيديو)

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة قطر تعتبر الزيارة الأولي وكان في مباحثات وأمور كثيرة تم النقاش فيها وتم طرحها مع الشقيقة قطر وصولا إلي زيارة الأمير تميم إلى مصر ثم تقديم الدعوة للرئيس وتم تلبيتها اليوم.

وقال راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أإ مصر ممدودة للجميع، وننظر للمستقبل، وحصل مناقشات كتيرة منذ قمة العلا وحتي اليوم، وأمور كتيرة جدا تم تسويتها .

وأضاف راضي أن غدا سيكون هناك لقاء بين الرئيس وأمير قطر، وهناك لقاء موسع مع رجال الأعمال القطريين.

وفد رفيع المستوي يصاحب الرئيس السيسي

وتابع راضي، الرئيس يصاحبه وفد رفيع المستوى يضم اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة ووزراء الخارجية والتخطيط والبترول.

وأوضح راضي، أن الفترة الحالية دقيقة جدا يمر بها العالم والمنطقة العربية، ومعظم اللقاء السابقة للرئيس كانت مع شركات خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف راضي، أن هناك مجالات كثيرة سيتم التطرق إليها في مباحثات غدا، و مصر موقفها ثابت اتجاه التضامن العربي والمصالحة العربية، وتسوية اي سوء فهم وخلافات بين الدول العربية، والعمل العربي المشترك من الأمن القومي العربي.

وأشار راضي، إلى أن الزيارة اليوم تأتي قبل محطات هامة القمة العربية في 2 نوفمبر القادم بدولة الجزائر، وبعدها قمة المناخ العالمية في مصر .

وأكد راضي، أن مصر موقفها دايما ثابت من عودة مفهوم الدولة الوطنية والتعامل مع الحكومات المركزية والجيوش الوطنية والبعد تماما عن أي ميليشيات مسلحة أو تنظيمات مسلحة.

كان قد توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح اليوم إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، والتى تعد الأولى من نوعها إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى الرئيس من الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.

ووفقا لبيان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ، سيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي”.