سيـــاســة

متحدث الرئاسة الفلسطينية: أسلحة أمريكية إسرائيلية جديدة يتم تجربتها في استهداف غزة (فيديو)

أكد أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن تحرير أرضه من الكيان الصهيوني المحتل .
محمد مجدي 8:57 م, الأثنين, 17 مايو 21 8:57 م, الأثنين, 17 مايو 21

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أكد نبيل أبو ردينة المتحدث بإسم الرئاسة الفلسطينية يتم استخدام أسلحة حديثة لأول مرة في الحرب الدائرة الآن على قطاع غزة ، وشوهد ذلك أن هناك أسلحة أمريكية إسرائيلية جديدة يتم تجربتها في استهداف المنازل و الأبراج السكنية في قطاع غزة ، و التي تقوم بتفجير مكان معين دون غيره بكل دقة .

وقال أبو ردينة ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد,
علمنا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم للمرة الثالثة لمحاولة وقف العدوان على غزة .

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وأكد أبو ردينة ، أن هجوم الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني يتم باستخدام أسلحة أمريكية ، قائلا: إسرائيل هي مستعمرة أمريكية في الوطن العربي و تحافظ عليها بكل الطرق .

واوضح أبو ردينة ، أن ما يحدث في حي الشيخ جراح و القدس و محاولة إحراقها فهي لن تحترق وحدها بل إن الحريق لن يترك أحد و سيطال كل شيء .

وأضاف أبو ردينة ، أن أوروبا تحاول وقف العدوان الإسرائيلي ولكنها لا تنجح لأن أمريكا تقف بجانب الكيان الصهيوني و تدعمه، و الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن تحرير أرضه من الكيان الصهيوني المحتل .

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وأكد أبو ردينة، أن العدوان الإسرائيلي على فلسطين يريد إجبار العرب على التنازل عن القدس طبقاً لخطة ترامب، و إقامة دولة فلسطينية من خلال الحصول على عدة مناطق من الدول العربية المجاورة و هذا لن يحدث .

وجدد أبو ردينة قوله إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مدعوم أمريكيا وسط صمت دولي رهيب والمؤامرة الكبري هي تقسيم الدول العربية ، مطالبا الدول العربية الوقوف صفا واحدا في وجه الكيان الصهيوني .

وأوضح أبو ردينة أن هناك هجمة إسرائيلية غير مسبوقة تتم الان على قطاع غزة يرافقها صمت دولي غير مفهوم ، على الرغم من قيام دول كبري مثل روسيا بالمطالبة بوقف العدوان.

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و أشار ابو ردينة الي أن مصر تقف دائما بكل قوة مع فلسطين و ذلك يظهر دائماً قائلا كل التقدير والاحترام لمصر وشعبها البطل .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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