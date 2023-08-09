متحدث الخارجية : نرحب بإعلان أستراليا اعتزامها استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة

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متحدث الخارجية : نرحب بإعلان أستراليا اعتزامها استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة
المال - خاص

المال - خاص

10:32 م, الأربعاء, 9 أغسطس 23

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد الأربعاء بإعلان أستراليا اعتزامها استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة .

جاء ذلك حسب ما ذكره السفير أحمد أبو زيد عبر حساب الوزارة في منصة تويتر.

وقال السفير أحمد أبو زيد : “نُرحِب بإعلان وزيرة خارجية أستراليا اعتزام الحكومة الاسترالية إعادة استخدام مصطلح “الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية” ، واعتبار المستعمرات الإسرائيلية “غير قانونية””.

وأكد أن ذلك خطوة إيجابية وهامة على مسار ترسيخ واحترام الشرعية الدولية وحماية الحقوق الفلسطينية.

وكانت خارجية أستراليا أعلنت الثلاثاء عن اعتزامها اتخاذ تلك الخطوة.

المال - خاص

المال - خاص

10:32 م, الأربعاء, 9 أغسطس 23