متحدث الخارجية : نرحب بإعلان أستراليا اعتزامها استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد الأربعاء بإعلان أستراليا اعتزامها استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة .
جاء ذلك حسب ما ذكره السفير أحمد أبو زيد عبر حساب الوزارة في منصة تويتر.
وقال السفير أحمد أبو زيد : “نُرحِب بإعلان وزيرة خارجية أستراليا اعتزام الحكومة الاسترالية إعادة استخدام مصطلح “الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية” ، واعتبار المستعمرات الإسرائيلية “غير قانونية””.
وأكد أن ذلك خطوة إيجابية وهامة على مسار ترسيخ واحترام الشرعية الدولية وحماية الحقوق الفلسطينية.
وكانت خارجية أستراليا أعلنت الثلاثاء عن اعتزامها اتخاذ تلك الخطوة.