متحدث الخارجية عن مزاعم إسرائيلية بتسليح غزة : لن ننجرف لمهاترات (فيديو)

نفي السفير أحمد ابو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشدة مزاعم إسرائيلية بشأن تسليح مصر قطاع غزة بالسلاح، قائلا “لن ننجرف لمهاترات”.

وأوضح أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن تلك التصريحات لا تعبر عن مواقف رسمية ولا تعبر عن مواقف مسئولة.

وأضاف أنه في هذا الوقت وفي مثل هذه الأوقات من الازمات يكثر فيها الحديث ويكثر فيها محاولات التحريض من اطراف كثيرة ويجب ان يتصرف الجميع بمسئولية.

وأكد أن مصر كل اهتمامها وتركيزها في هذا التوقيت هو وقف الاعتداءات الجارية وحل هذه الأزمة وحماية الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، واستعادة الانضباط والتوازن للمنطقة واستعادة الأمل في إحياء عملية السلام ودعم القضية الفلسطينية وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني ولسنا في معرض الانجراف إلى مهاترات هنا أو هناك باعتبار أن مصر دولة مسئولة.

كان ميخائيل بن اري السياسي الإسرائيلي وعضو الكنيست السابق عن حزب الاتحاد القومي نشر يوم 3 نوفمبر الجاري، تغريدة عبر موقع X “تويتر سابقًا”، يدعي فيها ان مصر تقوم بتسليح غزة.

وقال اري: بدأنا ندرك أننا لا نحارب غزة ولا إيران، وأن مصر هي المسؤولة المباشرة عن تسليح غزة على مدار السنين.. انكروا كما تشاؤون لكن مصر لا تزال العدو الأكبر والأخطر لإسرائيل.