متحدث الخارجية: رسائل أمريكا لإسرائيل مشوشة ولا تحمي المدنيين في قطاع غزة (فيديو)

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن سامح شكري وزير الخارجية، نقل الي جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية الأوروبية أن الجانب الامريكي لا يمارس الضغط المطلوب على إسرائيل للتوقف عن القصف المستمر على قطاع غزة واستهداف المدنيين.

وأضاف ابو زيد خلال مداخله هاتفية مع احمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، كان من المهم أن ينقل وزير الخارجية بتطلع الدول الكبري بمسئولياتها في ذلك، والرسائل الأمريكية إلى إسرائيل غير قادرة على الأقل أن توقف هذه الحرب حتى الآن.

وتابع أبو زيد أن الكثير من مناحي الرسائل الأمريكية إلى إسرائيل مشوشة ولا تؤدي إلى وقف هذا العدوان، ولا تؤدي إلى حماية أو توفيرها للنساء والأطفال المعرضين للقصف طوال النهار والليل.

وأكد أبو زيد أنه “مطلوب أان تطلع الدول بمسئوليتها وأن تتحرك واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والرسالة الثانية هو زيادة المساعادات الإنسانية والمعروض من الخيام والغذاء والدواء، والمساعدات حاليا ليست بالشكل الكافي ويجب زيادتها”.

وقال إبو زيد إن أغلب الدول التي قدمت المساعدات الي قطاع غزة حتى الآن دول نامية واسلامية وعربية ومصر في مقدمة تلك الدول تزيد عن 5 آلاف طن من غذاء ودواء، ويجب على الدول التي تتحدث باسم حقوق الإنسان أن تكثف من مساعداتها التي تقدمها.