متحدث الحكومة: 9 شركات عالمية تضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار دولار

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه تم عقد اجتماع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع 9 ممثلين من تلك الشركات وهي قائمة بالفعل تريد التوسع وضخ استثمارات جديدة.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن من تلك الشركات تركية وإيطالية ويابانية وصينية واماراتية، وستعمل على ضخ مليار دولار في السوق المحلية.

وتابع سعد، أنه تم تخصيص اراضي لهم لإقامة مشروعات جديدة من الشركات التسعة الذين عقدوا اجتماع مع رئيس الوزراء، قائلا: “الاقتصاد المصري محط أنظار الشركات الكبرى”.

وأكد سعد، أن معظم تلك الشركات استلمت الأراضي وبعضهم بدؤا أعمال التأسيس المبدئية، منها شركة بيكو التركية وهي أحدي شركات كوتش القابضة المسؤولة عن 7٪ عن إجمالي الناتج المحلي لتركيا وعن نفس النسبة في حجم الصادرات.

وأوضح سعد، أن شركة بيكو التركية تستهدف إقامة مصنع لشركة بيكو بقيمة 100 مليون دولار و جعل مصر مركز تصدير لمنتجاتها في افريقيا.