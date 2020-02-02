متحدث الحكومة: 307 مصريين سيتم عودتهم من أوهان و40 رفضوا

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد المصريين الذين سيعودون من مدينة أوهان الصينية على متن الطائرة هم 307 أشخاص، وهم أشخاص ليسوا مرضى، وسيتم وضعهم في معسكر طبي في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، حيث تم تجهيزها لتكون معزولة لمدة 14 يوما، وهي فترة حضانة الفيروس.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن، أن الطائرة المصرية التى ستقل المصريين بمدينة أوهان الصينية وصلت للمطار محملة بـ10 أطنان مستلزمات طبية كهدية من الشعب المصري للشعب الصيني، لدعم عمليات الوقاية ضد انتشار فيروس كورونا المنتشر بالمدينة.

وأكد أن هناك 40 شخصا رفضو العودة وسيتم متابعتهم من السفارة، موضحا أن المصريين يشعرون بالفخر لدور الدولة معهم وعودتهم الى أرض الوطن، موضحا أن مصر من أول 10 دول أجلت رعاياها من المدينة بشكل طوعي.