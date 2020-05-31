متحدث الحكومة : 17% فقط نسبة إشغال مستشفيات الصحة التى تستقبل مرضى كورونا

أكد متحدث الحكومة أن الوضع الآن في الحدود الآمنة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن مستشفيات وزارة الصحة التى تستقبل مرضى فيروس كورونا لم تصل لسعتها القصوى، موضحا أن نسبة الإشغال وصلت فقط لـ17% فقط من تلك المستشفيات التى يصل عددها 320 .

متحدث الحكومة: سيتم عمل مسشتفيات ميدانية إذا زادت أعداد إصابات كورونا عن الطاقة القصوى

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج التاسعة على التلفزيو ن المصري أن الدولة مازالت لديها القدرة على استقبال المرضى.

وأوضح أن نسبة الإشغال بمستشفيات العزل التى يبلغ عددها 20 مستشفى وصل إلى 85% موضحا أن هذا الرقم كبير .

وأكد أن الدولة لم تستخدم حتى الآن كامل طاقة المستشفيات الجامعية أو مستشفيات القوات المسلحة.

وأوضح أنه في المرحلة الأخيرة سيتم عمل مسشتفيات ميدانية إذا زادت الأعداد عن الطاقة القصوى . «الحصيلة الأسوأ».. مصر تسجل 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة

وأكد متحدث الحكومة أن الوضع الآن في الحدود الآمنة مطالبا المواطنين بالالتزام بالاشتراطات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي.

وكانت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد قالت في اجتماع حكومي اليوم إنه وصل عدد وحدات الرعاية الأساسية، المسئولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي إلى 5013 وحدة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت في الوقت نفسه أن عدد المستشفيات التي تم تخصيصها للتعامل مع حالات فيروس كورونا ، بجانب مستشفيات العزل، وصل حتى الآن إلى 340 مستشفى، تضم 3539 سرير رعاية مركزة، و2218 جهاز تنفس صناعيّ، إلى جانب 35152 سريراً بالأقسام الداخلية، و125 جهاز “CT”، و643 جهاز “X RAY”.

وأكدت أنه جارٍ العمل على تجهيز 36 مستشفى أخرى وإضافتها إلى المستشفيات العاملة حالياً ليصبح إجمالي عدد المستشفيات المتعاملة مع حالات فيروس كورونا إلى 376 مستشفى.

وتطرّقت وزيرة الصحة لما يتم إصداره من تحديث دوريّ لبروتوكول علاج الحالات المصابة بالفيروس، مشيرة إلى الجهود المتعلقة بتوفير الجرعات الدوائية، حيث قامت الوزارة بتوفير نصف مليون جرعة لأي حالات حرجة بالمستشفيات، إلى جانب توفير ٨ ملايين جرعة للمخالطين بالحالات المصابة بالفيروس، ومليوني جرعة أخرى للحالات المصابة وتخضع للعزل المنزلي، والتي سيتم توصيلها لهذه الحالات من خلال القوافل الطبية والعيادات المتنقلة.

من جانبه، استعرض وزير التعليم العالي إجمالي عدد الحالات التي تلقت العلاج بالمستشفيات والمدن الجامعية المخصصة للعزل للمرضى المصابين بفيروس كورونا حتى 30 مايو، موضحاً أنها بلغت 5651 حالة، من بينها 4093 حالة تماثلت للشفاء، و1509 حالة نشطة، و49 حالة وفاة.

وأضاف: استقبلت المستشفيات الجامعية 1132 حالة؛ للاستفادة من الخدمات التي تقدم للعزل الصحي والعلاجي، من بينها 529 حالة تم خروجها من تلك المستشفيات، و490 حالة مستقرة، و61 حالة متواجدة بغرف الرعاية المركزة، و12 تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، و49 حالة وفاة.