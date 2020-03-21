متحدث الحكومة يلمح لقرار جديد بمد فترة تعطيل الدراسة

أكد أن "العوامل المرجحة لمد فترة تعطيل الدراسة تفوق عوامل عودة الدراسة من جديد".

ألمح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء السبت، لقرار جديد بمد فترة تعطيل الدراسة، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا .

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: “قدامنا أقل من أسبوع على إعادة النظر في قرار عطلة المدارس ، تقيميي الشخصي حتى الآن تذهب في اتجاه لتمديد هذه العطلة”.

وأضاف: “العوامل المرجحة لمد العطلة تفوق العوامل المحددة لاستئناف الدراسة”.

وتابع: “على يوم الاثنين إن شاء الله نستطيع أن نقول إذا كنا هنمد الفترة أو هنعيد الدراسة مجددا”.

وأكد أن “العوامل المرجحة لمد فترة تعطيل الدراسة تفوق عوامل عودة الدراسة من جديد”.