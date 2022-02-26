متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مساعدة طلاب مصر في أوكرانيا ..ويؤكد: نتمنى أن نجتاز أزمة الحرب بأقل الخسائر

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل مساعدة طلاب مصر في أوكرانيا ، المتضررين من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، متمنيا أن تجتاز الحكومة هذه الأزمة بأقل الخسائر. جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه…

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل مساعدة طلاب مصر في أوكرانيا ، المتضررين من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، متمنيا أن تجتاز الحكومة هذه الأزمة بأقل الخسائر.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وشنت روسيا الخميس هجوما على أوكرانيا بدعوى حماية أمنها القومي، فيما عدته أمريكا ودول غربية غزوا واحتلالا واعتداء على سيادة الدولة الأوروبية.

وأوضح أن مجلس الوزراء لديه غرفه أزمات دائمة وتتعامل مع كل الأزمات الطارئة وحاليا تتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية وتقدم تقاريرها لرئيس مجلس الوزراء .



وأوضح أن تلك التقارير تتعلق بكل الجوانب التي تؤثر بها الازمة على مصر وفي طليعتها المصريين في أوكرانيا وفي مقدمتهم الطلاب في الجامعات الأوكرانية.



وحول العالقين من الطلبة هناك قال : “الغرفة تتابع المصريين الموجودين في أوكرانيا خاصة الطلبة باعتبارهم الفئة الأكثر طلبا للخروج من أوكرانيا في الوقت الحالي.بالاضافة للقمح وكيف ستؤمن مصر احتياجتنا من الأقماح، فضلاً عن أسعار البترول العالمية وتأثيره على الموازنة المصرية العامة”.



ولفت إلى أن الازمة متشعبة ولديها العديد من الجوانب قائلاً : “الأزمة متشعبة ونتمنى أن نجتازها بأقل الخسائر”.



وحول أعداد المصريين في أوكرانيا وخطة الإجلاء قال السفير نادر سعد : “التعامل حالياً خلال السفارة المصرية في أوكرانيا تنشر نصائح وإرشادات على رأس الساعة للمصريين هناك حيث أن الإرشادات في أوكرانيا للمصريين تختلف بالنسبة للمقيمين في الشرق والجنوب والوسط مقارنة بالغرب حيث أن الأولى هي الأكثر صعوبة حتى أن الطرقات بها غير آمنة مقارنة بالغرب الذين بإمكانهم الانتقال لبولندا أو رومانيا وسولفاكيا”.



وشدد على أن كل من يرغب في الانتقال لتلك الدول الثلاث عليه الاتصال مباشرة بالسفارة المصرية في كييف حيث تسهل له مهمة الدخول لها حيث تمنح تلك الدول النازحين تأشيرة مؤقتة مدتها 15 يوماً وخلالها يكون الطالب تمكن من إيجاد طائرة للعودة لمصر.



لكنه شدد على أن كل الطلاب الوالجين لتلك الدول وخلال مدة التأشيرة المؤقتة عليه الاسراع بالتنسيق مع سفارتنا بها في شراء تذكرة العودة لمصر.



وحول وجود خطة إجلاء في ضوء إغلاق المجال الجوي قال : “لابد من التفرقة بين أمرين بين مانتمناه أن يعود هؤلاء الطلاب اليوم قبل غداً لكن السؤال هل يمكن الإجلاء عبر إرسال الطائرات ؟ الإجابة هذا مستحيل في الوضع الحالي حيث أن الأجواء الاوكرانية مغلقة لأنها دولة في حالة حرب ومن المستحيل مجرد التفكير في ذلك في ذلك التوقيت سواء مصر أو غيرها من الدول”.



وكشف أن نسبة الطلاب المصريين مقارنة بالجالية الأجنبية في أوكرانيا من الطلاب نسبتهم 4% وفقاً لإحصائيات الجامعات الاوكرانية هناك 80 ألف دارس من الأجانب أكبرهم الهند وهي تقوم بنفس ما تقوم به مصر في التعامل مع الأزمة عبر الثلاث دول الحدودية “.