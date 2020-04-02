متحدث الحكومة يكشف تغيير معيار الوصول للمرحلة الثالثة من إصابات كورونا : «ليس الرقم ألف»

أكد المستشار نادر سعد ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن هناك تغييرا في معايير الوصول إلى السيناريو الثالث من حجم الإصابات بفيروس كورونا في مصر ، مشيرا إلى أن الدخول في المرحلة الثالثة من التعامل مع انتشار الفيروس في مصر، وما يستلزم ذلك من إجراءا ، لم تعد مبنية على أساس الوصول إلى رقم ألف إصابة.

وأكد سعد في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد ، أن مصر لازالت في المعدل الآمن من حيث عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا ، رغم ما أعلنته وزارة الصحة اليوم عن تسجيل أعلى زيادة يومية في معدل الإصابات بواقع 86 حالة.

واضاف “يارب تظل لدينا القدرة على السيطرة على الاصابات الاسبوع القادم اللي هو الاسبوع الثامن ..الدخول إلى المرحلة الثالثة لازالت قائمة ولكن لم يعد المعيار بتاعها هو الرقم ألف إصابة .. أصبح المعيار هو عدد الزيادات اليومية .. بلاش ندخل في قصة الإرقام .. خلي وزارة الصحة هي اللي تتعامل معاها .. النهاردة إحنا 86 إصابة .. لو عدينا الـ 100 إصابة الاسبوع القادم مش مشكلة خالص.. تكون مسار حذر آه.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر 865 حالة حتى مساء اليوم الخميس ، بعدما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 86 إصابة جديدة و6 وفيات ، وبلغ إجمالي الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من الإيجابي إلى السلبي 282 حالة ، تعافى منها 201 حالة خرجت من المستشفى بالفعل.

وتابع سعد : الوضع النهاردة كان مطمئن من حيث الوضع الوبائي والتأثير الإيجابي لقرارات الحد من حركة المواطنين .. ووزيرة الصحة قالت أن ما حدث من زيادة في إصابات كانت متوقعة وغير مقلقة وأن المهم هو الحفاظ على هذا المعدل ولا ننجر إلى زيادات كبيرة. أكد المتحدث باسم الحكومة أن ما يقلق فعلا هو معدل الزيادة اليومية للمصابين مشيرا إلى أنها لازالت في الوضع الأمن.

وتابع : مازال الأمر تحت السيطرة حتى لو عدينا 100 حالة يوميا الأسبوع القادم .. وزارة الصحة هي الجهة التي تحدد رقم الإصابات اليومية التي تعني الدخول في مرحلة الخطر.

ولفت سعد إلى استعدادات وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مضيفا :كان عندنا 26 مستشفى عزل دلوقتي بقوا 30 .. بعض المستشفيات الجامعية هتنضم للعمل كمستشفيات عزل وعلاج للأيام الجاية .. بناخد كل الاستعدادات .. دلوقتي فيه تعديلين .. ما يتعلق بالوصول للمرحلة الثالثة.. بالزيادة اليومية وليس بتسجيل الرقم ألف.

وأشار إلى أن معيار معدل الإصابات بفيروس كورونا في العالم يتم احتسابها وفقا لعدد الإصابات نسبة إلى التعداد السكاني للدولة.

وقال سعد : الحاجة الثانية اللي بينظرلها العالم هو عندك كام إصابة في المليون .. اللي عنده 5 ملايين وإصاباته 500 إصابة ده وضعه أكبر بكتير مني لإن معنان إن عدد الاصابات في المليون عندها اكتر من عندي .. أنا عندي 7 إصابات فقط في المليون .. بينما المعدل العالمي كمتسوط 120 شخص في المليون.

وأكد المتحد باسم الحكومة أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات بدءا من غدا لن تسمح بتواجد أي تجمعات من المواطنين على الشواط، مشيرا إلى أن الجميع أصبح على دراية بمدى خطورة التجمعات.

وقال إن هناك إجراات مشددة لمنع التواجد على الشواطئ من باكر بما يضمن عدم تكرار مشاهد وجود تجمعات من المواطنين على بعض الشواطئ الأسبوع الماضي.