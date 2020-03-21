متحدث الحكومة يرد على مطالبات فرض حظر التجول لوقف انتشار «كورونا»

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء : "الالتزام الذاتي من المواطنين مهم جدا، ووارد نتخذ قرارات في ضوء تقدير تطور الأمر وعدد الإصابات ومدى انتشارها".

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل عن إمكانية فرض حظر التجول لوقف انتشار فيروس كورونا .

المتحدث بمجلس الوزراء يكشف عن السبب الذي سجعل مصر تفرض حظر التجول بسبب كورونا

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية مع برنامج على مسؤوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: “هل وارد يحصل حظر تجوال في بعض المناطق بدلا من الجمهورية كلها، ده تم تطبيقه في دول كتير أولها الصين التي منعت دخول وخروج 50 مليون شخص في مدينة ووهان”.

وأضاف: “وارد إذا انزلت النازلة في منطقة ما لا قدر الله وارد إننا نتخذ هذا القرار حتى نحمي المواطنين في باقي المناطق ونحد من انتشار الإصابات”.

وأمس الجمعة قررت حكومة الأردن اليوم حظر تنقل الأشخاص في المملكة اعتبارا من صباح السبت، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومساء السبت، دعا رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، اللبنانيين، الى “حظر تجول ذاتي لأن الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة الزحف الوبائي، فالمسؤولية هي مسؤولية فردية ومجتمعية ورسمية، في آن واحد”.

لبنان يقرر حظر تجول ذاتي ويأمر قوات الأمن بمواجهة أي خروج عليه

وتطرق المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى مدى الالتزام بقرار إغلاق المحال والمقاهي وغيرها، قائلا: “مفيش نسبة التزام محددة، لكن كل مسئولي المحافظات موجدين يوميا لضمان تنفيذ قرارات غلق المحال والمطاعم بعد السابعة مساءا، وهناك عقوبات للمخالفين”.

عقوبات تواجه مخالفي غلق المحال والمقاهي

وأضاف: “مفيش دولة في الدنيا بيتم التطبيق فيها تلقائي لازم يكون فيه عقوبات والعقوبات موجودة”.

وتابع: “أرقام الإصابات في العالم حاليا أرقام مرعبة، والعزل وملازمة المنزل هو المطلوب، وتصاعد الأرقام في دول أوروبا وأمريكا كان بسبب عدم اتخاذ ما يجب في وقت مبكر”.

وأضاف: “دور الحكومات هو الاستعداد زي ما احنا عندنا برضو سيناريوهات للاستعداد من ناحية لو لا قدر الله لو تحل الأمر في مصر إلى المرحلة التالتة التي ينتقل فيها الفيروس بشكل جماعي اللي بتفقد فيها الحكومة القدرة على تعقب المخالطين .. احنا الحمد لله لحد دلوقتي قادرين نحصر المخالطين ، لكن لو وصلت لمرحلة ان لو عدد المصابين كبر لدرجة انك مابقتش عارف مين خالط مين هذه ما يسمى بالجائحة”.

وتابع: “الجائحة في كل دولة بتتجاوز بمراحل قدرات الدولة على التصدي لها بدليل أن إيطاليا أحد الدول الصناعية الكبرى عندها عجز كبير في أجهزة التنفس الصناعي، والجائحة فاقت قدرة إيطاليا اللي هي الناتج بتاعها 8 أمثال مصر”.

نادر سعد : معدل الإصابات في مصر بفيروس كورونا مطمئن

وتطرق إلى وضع الإصابات بفيروس كورونا في مصر، قائلا: “معدل الإصابات الجديدة في مصر حتى الآن معدل مطمئن وليس مخيف ولكن لا توجد ضمانة فيما يخص كورونا “.

وأكد أن “الوضع ممكن أن يتحول بين عشية وضحاها، ولما بنقول إننا بنقيم الوضع على مدار الساعة نحن نعي حرفيا أننا نتابع الوضع على مدار الساعة، والنهاردة الولايات المتحدة جزئ كبير من الشعب الأمريكي يخضع لقرارات البقاء في المنزل”.

وأضاف: “وارد اتخاذ قرارات أخرى إذا وجدنا أن الأمر يتطلب هذه القرارات، والالتزام الذاتي من المواطنين مهم جدا، ووارد نتخذ قرارات في ضوء تقدير تطور الأمر وعدد الإصابات ومدى انتشارها”.

المتحدث : الفلوس في إيد الناس أكتر من الصحف الورقية

وحول إمكانية وقف طبع وتوزيع الصحف الورقية مؤقتا بسبب كورونا ، أجاب: “لا أرى مثل هذا المقترح، ولكن بنفس المنطق هناك كذلك التعامل بالأوراق النقدية، والفلوس في إيد الناس أكتر من الصحف الورقية”.

وفيما يخص أدوية ولقاحات مكافحة كورونا أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: “بنتعامل من خلال بورتوكول وزارة الصحة الذي أعدته مع بداية الأزمة وضعوا توليفة من الأدوية وضعها خبراء مصريين حققت نجاح متميز منعكس على ارتفاع عدد حالات الشفاء في مصر”.

وتابع: ” تولفية موجودة بالفعل مش مستجدة واللقاحات الجديدة اللي العالم كله شغال عليه أكثر المتفائلين بيقول على نهاية آخر السنة على الأقل، لأن العملية محتاجة تجارب طويلة هتأخذ عدة أشهر وعلينا وعلى جميع دول العالم التعامل بما لدينا من أدوية”.

وأكد أن “نسب الشفاء لغاية امبارح بتدور حول 40 حالة وهي كنسبة من عدد الإصابات الكلية حاليا هي نسبة متميزة جدا وبالمناسبة أيضا نسب الوفيات في مصر تظل حوالين النسبة المنخفضة”.