متحدث الحكومة يدعو القطاع الخاص لتخفيض عدد الموظفين «واثقون من حرصهم على صحة المصريين»

قال: "بالنسبة للمصريين اللي موجودين في السودان وفي الكويت وبعض الدول الراغبين في العودة، المشكلة في هذه الدول إنها طبقت بالفعل حظر طيران سواء دخول أو خروج".

دعا المتحدث باسم الحكومة المستشار نادر سعد في اتصال هاتفي مع برنامج على مسئوليتي” القطاع الخاص لتخفيض عدد الموظفين على نحو القرار الحكومي الصادر للعاملين بالدولة ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وقال المتحدث الحكومي : “القطاع الخاص لم يشمله منطوق قرار رئيس مجلس الوزراء بخفض عدد الموظفين في الدولة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا “.

واستدرك: “وإن كان القطاع الخاص بالطبع مدعو للالتزام بروح هذا القرار من خلال تخفيض الأعداد التي يمكن تخفيضها خاصة العمالة الإدارية اللي ممكن يكون لها بديل أو يكون عدة موظفين بيعملوا نفس العمل ممكن نخفض ونعمل بنصف القوة”.

وأضاف: “القطاع الخاص مدعو هو الآخر لكنه ليس قرار ملزم بالطبع، نحن واثقون من وطنية وحرص هؤلاء من رجال الأعمال والقطاع الخاص على الصحة العامة للمصريين وأنهم سيحاولون بقدر الإمكان الالتزام بروح قرار رئيس مجلس الوزراء”.

وتابع: “بالنسبة للمصريين اللي موجودين في السودان وفي الكويت وبعض الدول الراغبين في العودة، المشكلة في هذه الدول إنها طبقت بالفعل حظر طيران سواء دخول أو خروج ونحن لا نملك سوى الانتظار حتى قيام هذه الدول بتعليق هذه القرارات”.

وقالت المتحدث الحكومي: “إذا كان هناك أي وسيلة أيا كانت نستطيع من خلال وزارة الخارجية للتفاوض بشأنها مع هذه الدول لإيجاد حل من خارج الصندوق لمساعدة أبناءنا في هذه الدول للعودة”.