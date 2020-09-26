متحدث الحكومة: يجوز التقدم للتصالح في مخالفات ارتفاعات المباني

قال إن الحكومة ارتأت مساعدة الراغبين في التصالح رغم تأخرهم بمد فترة التصالح حتي نهاية شهر أكتوبر المقبل.

ناشد المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة الوحدات المحلية و القائمين على تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمن يتجاوزون خط التنظيم العمراني باستقبال طلبات التصالح من المواطنين .

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد إن أصحاب الارتفاعات المخالفة يجوز لهم التقدم للتصالح وذلك في حالة وجود منطقة معينة بها العديد من مخالفات التجاوز في التنظيم العمراني.

وأضاف سعد، أنه سيتم النظر في تلك الارتفاعات مع وزارة الطيران المدني.

وأوضح سعد ، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعطي مهلة لاستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء حتي يوم 30 نوفمبر المقبل.

وأشار سعد إلي أن الحكومة ارتأت مساعدة الراغبين في التصالح رغم تأخرهم بمد فترة التصالح حتي نهاية شهر أكتوبر المقبل.

والخميس أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ، مد مدة تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء شهرا آخرا حتى نهاية أكتوبر.

وقال في مؤتمر صحفي، إنه تم متابعة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء ، مقدما الشكر للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح .

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك مليون و٤٠٠ ألف مواطن تقدموا بطلبات للتصالح حتى اليوم، والموعد الذي كان محددا هو نهاية سبتمبر لاحظنا ازدحام شديد رغم توجيهات مد فترة العمل ولكن من الواضح أنه نتيجة لرغبة عدد كبير من المواطنين لانتهاز الفرصة والتقدم للتصالح فإن المنافذ لا تستوعب.

وقال مدبولي آنذاك إن الحكومة ستتابع حركة التقدم بطلبات التصالح وستتخذ أي إجراءات أخرى للتسهيل على المواطنين ،إذا ما ارتأت استمرار ازدحام المواطنين في التوافد على تقديم طلبات التصالح.