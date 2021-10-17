«متحدث الحكومة»: وقف الترقيات لن يتضرر منه أحد.. وتمت ترقية 800 ألف موظف (فيديو)

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار وقف الترقيات لمدة 6 أشهر لن يضار منه أحد في القطاع الحكومي، حيث إنه تم بالفعل ترقية كل من يستحق الترقية، وذلك بما يقرب من 800 ألف موظف حكومي، بقرار صادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقال “سعد” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على فضائية الحدث اليوم إنه تم تخفيض وترشيد النفقات غير الخدمية، التي لا تمس حياة المواطنين مثل قطاع الصحة و قطاع التعليم، حيث إن ترشيد النفقات تستهدف تجميد النفقات غير الضرورية في هذه المرحلة.

وأضاف “سعد” أنه تمت الموافقة على إعادة فتح دورات المياه بالمساجد، وذلك بعد انتهاء اجتماع لجنة أزمة كورونا، حيث إنها كانت مغلقة عام و نصف.