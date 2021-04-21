متحدث الحكومة : وضع كورونا الآن مقلق وقد نلجأ لإجراءات معينة لو استشعرنا الحاجة

قال إن الإصابات اليومية المعلنة في مصر وأي دولة في العالم لا تعكس بالضرورة حجم الإصابات الحقيقية على الأرض



أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن الوضع الان مقلق في ظل زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا مقلق خاصة في شهر رمضان ، نظرا أن هناك زيادات ملحوظة في اعداد الإصابات اليومية.

وقال سعد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء دي أم سي على فضائية اكسترا نيوز، أن الإصابات اليومية المعلنة في مصر وأي دولة في العالم لا تعكس بالضرورة حجم الإصابات الحقيقية على الأرض ، لأن مفيش دولة بتعمل مسحة لكل سكانها في نفس الوقت.

واضاف سعد ، لذلك يظل العدد الحقيقي للإصابات بفيروس كورونا اكبر من الاعداد التي تذهب إلى المستشفيات وذلك لأن هناك أعداد تفضل العزل المنزلي والحصول على اللقاحات في المنزل وهذه أعداد لا يستهان بها.

وجدد سعد قوله ، أن الوضع الان مقلق متابعا أن في كل الأحوال نراقب الوضع ولو استشعرنا حاجة إلي اتخاذ إجراءات معينة فلجنة الأزمات قطعا ستنعقد وننظر في الامر و بناء على اقتراح وزارة الصحة و الجهات المعنية فيما نتخذه من إجراءات حيال زيادة أعداد الإصابات .

وقال سعد ، نحن في شهر رمضان نخاف من اللقاء والتجمعات والتزاحم في المواصلات قبل الإفطار و كل ما نرجوه من الركاب في وسائل المواصلات ارتداء الكمامات و منع الاختلاط .