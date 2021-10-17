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متحدث الحكومة: نقاط ثابتة لتطعيم المصلين أيام الجمعة والأحد أمام المساجد والكنائس (فيديو)

مستهدف إقامة نقاط تسجيل وتطعيم في محطات المترو و النقل العام والقطارات
محمد مجدي 9:55 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 9:55 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

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أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك 2000 مركز علي مستوي الجمهورية لتلقي لقاح كورونا، مابين وزارة الصحة و التعليم العالي و مراكز الشباب والتوسع في المحاكم و نقاط المرور والنقاط المتحركة أمام المساجد و الكنائس .

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه مستهدف التجمعات بعد صلاة الجمعة والأحد لسهولة تسجيل المصلين في المساجد والكنائس بالحصول على لقاح كورونا و تلقي اللقاح ، مشيرا إلي أنه لا يوجد عزوف عن تلقي اللقاح بل العزوف عن التسجيل .

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واضاف سعد أن المواطن يسعي الي او يبحث عن اسهل المتاح و نحن كحكومة نسعي جاهدين أن إحنا نقدم له التطعيم حتي ربما نصل الي التجمعات السكنية الكبري .

و أشار إلي أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اقترحت توفير نقاط ثابتة داخل محطات المترو المختلفة و محطات النقل العام و القطارات و سيتم التنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات .

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و أكد سعد أن هناك عدد كبير من أنواع اللقاحات ، و ليس من السهل ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على لقاح كورونا إلا لو كان لدينا عدد كبير من اللقاحات .

و قال سعد أنه سيصل عدد الجرعات التي تلقتها مصر بنهاية شهر أكتوبر الجاري 70 مليون جرعة ، تم استخدام 30 مليون جرعة ، و متبقي 40 مليون جرعة اخري .

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واضاف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن لجنة الأندية تناقش وتبحث مع وزارة الصحة قرار عودة الجماهير إلي الملاعب مرة أخري .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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