متحدث الحكومة: نستهدف تصدير 80% من إنتاج مجمع الصناعات الغذائية الزراعية بمدينة السادات

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الهدف من إنشاء مجمع للصناعات الغذائية الزراعية بمدينة السادات؛ هو تعزيز العمل وتشجيع الاستثمارات في مصر، حيث إن المجمع يعد الأكبر في الشرق الأوسط، ومقرر له أن ينتج ما يزيد عن 100 ألف طن من الحاصلات الزراعية الغذائية المتنوعة.

وقال المتحدث الحكومي – خلال اتصال هاتفي مع فضائية “صدي البلد” لبرنامج “صالة التحرير”، مساء اليوم الأربعاء، مع الإعلامية عزة مصطفى: إن المجمع يستهدف تصدير أكثر من 80% من إنتاجه، ويهدف الى تصدير الأغذية المصنعة، كما يعمل على تصنيع الحاصلات؛ وهو ما يعطي فرص ضخمة للتصدير وتوفير مزيد من العملة الأجنبية للدولة المصرية.