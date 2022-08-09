متحدث الحكومة: مناقشة عودة تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي بداية من العام المقبل

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن هناك مناقشة لعودة تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي بداية من العام المقبل

وأوضح أن هناك 74 دولة تطبق نظام التوقيت الصيفي و الشتوي و هي دول من ضمنهم دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية .

و أضاف سعد خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد: “لن نستطيع تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي هذا العام نظرا أن فصل الصيف بدأ منذ فترة كما أنه يجب إبلاغ حركة الطيران قبل تطبيقه بعدة أسابيع” .

و تابع سعد أنه سيتم تطبيقه من العام القادم من خلال حوار مجتمعي ومناقشة أهمية عودة هذا التطبيق في ترشيد استهلاك الكهرباء.

كان مجلس الوزراء عقد اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع 6 وزراء لمناقشة خطة الحكومة في ترشيد استهلاك الكهرباء.

ونوُه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي إلى أنه تم البدء اعتباراً من أكتوبر الماضي، سيتم تشغيل عدد من محطات الكهرباء، بالمازوت المنتج محلياً، بدلاً من الغاز الطبيعي، مؤكدا أنهم نجحوا بفضل هذه الخطوة، ونتيجة جهد كبير جداً من وزارتي الكهرباء والبترول، في تحقيق فائض تم تصديره على مدار الفترة الماضية، متوسطه ما بين 100 الى 150 مليون دولار شهرياً، دون الإضطرار الى اتخاذ اجراءات تتعلق بتخفيض أحمال الكهرباء، أو تقليل استهلاكها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة تدعم تسعير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، بحيث تقوم وزارة الكهرباء بشراء الغاز الطبيعي من وزارة البترول لاستخدامات توليد الطاقة، لتكون المليون وحدة حرارية بسعر 3 دولارات، في الوقت الذي يصل السعر العالمي للمليون وحدة حرارية عند التصدير إلى نحو 30 دولاراً.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة مضطرة للتوسع في استخدام المازوت بمحطاتها، ما يوفر موارد الدولة وتوجيهها لمصادر أخرى، بما لا يؤثر على عملية إنتاج الطاقة.

وأضاف حمزة، في تصريحات، لـ”المال”، أن استخدام المازوت في محطات توليد الكهرباء لا يمثل مشكلة أو خسائر للمحطات، في ظل أن كل المحطات مصممة للعمل بالغاز الطبيعي والمازوت، وكان يتم استخدام الغاز نظرًا لارتفاع كفاءته وكان الأقل سعرًا.