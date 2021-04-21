متحدث الحكومة : لم نفرض قيد أو حظر على محافظة بعينها لكن كل الخيارات مطروحة خلال الأزمات (فيديو)‎

قال إنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت زيادة في نسب أشغال التنفس الصناعي في مستشفيات العزل وغرف الرعاية المركزة في المستشفيات

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن المعيار الأساسي لفرض إجراءات مشددة في ظل زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الثالثة هو عدم قدرة مستشفيات وزارة الصحة على استيعاب المرضي سواء في غرف داخلين او غرف الرعاية المركزة و أجهزة التنفس الصناعي.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء دي أم سي على فضائية اكسترا نيوز، أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت زيادة في نسب أشغال التنفس الصناعي في مستشفيات العزل وغرف الرعاية المركزة في المستشفيات .

وأضاف سعد ، أنه إذا زادت الأعداد عن حد معين تعلمه وزارة الصحة عندها ستضئ لنا الضوء الأحمر وتقول لأ هنا يجب أن تكون هناك وقفت لأن الوضع لن يستقيم بهذا الشكل .

وتابع سعد ، أنه على مدار الفترة الممتدة من مارس 2020 وحتي الآن جربنا إجراءات كثيرة وأصبح لدينا خيارات متنوعة نختار منها الاختيار الأنسب ، موضحا أنه لم يتم تجريب فرض قيد أو حظر على محافظة بأكملها.

وأشار إلي أنه على الرغم من أن الفترة السابقة تم عزل قري معينة أو تجمعات ريفية و لكن لم نصل اإة لي حظر في محافظة بشكل كامل ، قائلا: هل هذا اختيار ام لا ، برضه وزارة الصحة هي من تقول ذلك و كل الخيارات أثناء الأزمات مطروحة ولا نستبعد أي خيار .