متحدث الحكومة: لم نشهد منذ 10 سنوات ارتفاع في أسعار السلع الغذائية كما يحدث الآن (فيديو)

أكد السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن العالم يواجه وضع غير مسبوق وكأنّ كل العوامل السلبية اجتمعت في نفس الوقت و أثرت على الأسعار في كل أنحاء العالم .

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن جميع السلع تشهد ارتفاعات في الأسعار خاصة في دول أوروبا في البترول و الغاز و ذلك لم يحدث منذ زمن ، حيث متوقع أن يصل سعر برميل البترول إلى 100 دولار بنهاية العام الجاري.

وأضاف سعد أن هناك ارتفاع في أسعار السلع الغذائية لم نشهد مثله منذ 10 سنوات كما يحدث الان كذلك الحال بالنسبة للصناعات كثيفة الطاقة مثل الحديد و الأسمنت و حدث إرتفاع في اسعار البيع في مصر .

و أوضح سعد أن تلك الارتفاعات لها 3 أسباب و هي التغيرات المناخية في أجزاء كبيرة من العالم و زيادة الطلب على السلع الغذائية نتيجة جائحة كورونا و ارتفاع تكاليف الشحن والنقل حول العالم حيث وصل سعر الحاوية الي 9 آلاف دولار بعد أن كانت ألفي دولار فقط .

وأمس عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، ؛ لمناقشة عدد من السيناريوهات المتعلقة بمواجهة تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية في السوق العالمية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه في ضوء ما يشهده العالم من تقلبات في الاقتصاديات العالمية، وكذا ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات التضخم، وهذا ما يستدعي وضع سيناريوهات واضحة لمواجهة تداعيات هذه الأحداث على الأسواق المصرية، ووضع محددات للتعامل معها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، التي من شأنها تقليل تأثير هذه الأزمة العالمية إلى أقل نسبة ممكنة.

وخلال الاجتماع، استعرض القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، دراسة حول تطورات أسعار السلع الاستراتيجية على المستوى العالمي وتأثيرها على السوق المحليّة، حيث رصدت الدراسة تطورات الأسعار العالمية لكل من المنتجات البترولية، والسلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية مثل القمح، وفول الصويا، والسكر، واللحوم المجمدة، والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى أسعار القطن والأسمدة، كما تطرقت الدراسة لتطورات الأسعار العالمية للمعادن والحديد.