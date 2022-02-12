سيـــاســة

متحدث الحكومة: فترة انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة مدتها 6 أشهر

منذ ديسمبر
المال - خاص 1:12 ص, الأحد, 13 فبراير 22 1:12 ص, الأحد, 13 فبراير 22

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قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت الانتقال بالفعل إلى لعاصمة الإدارية لكن ذلك يتم تدريجياً خلال فترة انتقالية 6 أشهر منذ ديسمبر الماضي حيث تسلمت كل وزارة المبنى الخاص بها ولديها من فرق العمل مايقوم الآن بالتدريب واختبار النظم المستخدمة

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

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وذكر أنه في نهاية الستة أشهر نتمنى أن تكون الحكومة قد وصلت لمرحلة تمكنها من الانتقال كلية إلى العاصمة الإدارية بكافة أجهزتها .

وبين أن هدف جولات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الادارية هو الإسراع من وتيرة العمل في باقي المشروعات وحث الوزرارات لزيادة وتيرة الانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية.

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وأشار إلى أن فترة الستة أشهر بدأت منذ 23 ديسمبر منذ أول إجتماع للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية.

وأضاف: “نأمل في تسريع عملية الانتقال للعاصمة الادارية كون العملية ترتبط برمتها بأنظمة تكنولوجية متقدمة لأول مرة يتم العمل بها في مصر وهو لب سبب الانتقال فالانتقال ليس مكانياً فقط من مكان لآخر لكن في ذات الوقت لكن أنظمة العمل هو محور الانتقال الحقيقي وهو المحك الرئيسي وبمجرد الانتهاء منه يعتبر الانتقال قد تم”.

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