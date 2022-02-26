اقتصاد وأسواق

متحدث الحكومة عن تداعيات الحرب في أوكرانيا: بالتأكيد هناك تأثير علينا ونحاول تخفيف عبء الزيادات

أكد السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن هناك تأثير لتداعيات الحرب في أوكرانيا على مصر والدولة تحاول تخفيف عبء الزيادات. جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON". وشنت…

المال - خاص 1:12 ص, الأحد, 27 فبراير 22 1:12 ص, الأحد, 27 فبراير 22

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أكد السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن هناك تأثير لتداعيات الحرب في أوكرانيا على مصر والدولة تحاول تخفيف عبء الزيادات.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وشنت روسيا الخميس هجوما على أوكرانيا بدعوى حماية أمنها القومي، فيما عدته أمريكا ودول غربية غزوا واحتلالا واعتداء على سيادة الدولة الأوروبية.

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وقال: “بالتأكيد فيه تأثير لأن جزء كبير من التضخم الموجود هو تضخم مستورد عبر استيراد السلع المصنعة أو باستيراد مواد خام لتشغيل المصانع اللي بتصنع تلك السلع داخل مصر والمواد الخام في زيادة”.

لكنه شدد أن الدولة تحاول قدر الإمكان تخفيف من عبء تلك الزيادات على المواطن والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية تستخدمه الدولة بتدبر وعناية لزيادة المعروض من السلع لتفادي أي نقص والتخفيف من الزيادات.

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بقلم المال - خاص

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