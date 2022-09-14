متحدث الحكومة : سنوفر تذاكر طيران منخفضة لتشجيع حركة السياحة (فيديو)

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة مهتمة بدعم قطاع السياحة وستوفر تذاكر طيران منخفضة.

وأوضح أن شركة سوموتومو اليابانية ستقوم بإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الإلكترونية في العالم، وذلك في مصر، موضحاً أن الشركة اليابانية لديها 7 مصانع متواجدين بالفعل بمصر.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن الشركة اليابانية تقوم بتصنيع الضفائر الإلكترونية في مصر، قائلا: الضفائر الإلكترونية تصنع في مصر وتدخل ضمن مكونات 33 مليون سيارة حول العالم

وتابع سعد، أن الحكومة مهتمة بدعم قطاع السياحة موضحا أن البداية ستكون من خلال تسيير رحلات الطيران منخفضة التكلفة لتشجيع الحركة السياحية.

وأشار سعد إلى أنه سيتم توفير تذاكر طيران مخفضة، الذي يتم فيه الاستغناء عن الخدمات غير الضرورية، بعض الرحلات توفر الوجبات مقابل مادي.

واستكمل قوله: “أو تشترط اصطحاب حقيبة واحدة، وباقي الحقائب بمقابل مادي، هذا النوع من الطيران سيكون من خلال شركة إير كايرو عبر تأجير عدد من الطائرات”.