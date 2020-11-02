متحدث الحكومة: سنضطر آسفين لاتخاذ إجراءات مشددة حال زاد عدد مصابي كورونا

في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، بصورة كبيرة، في عدد من دول العالم الفترة الماضية.

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ضرورة اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ، مستدركا: “وإلا سنضطر آسفين في إتخاذ إجراءات مشددة في حالة زيادة أعداد المصابين”.

وقال متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي عبر برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، إن أصحاب المحال التجارية والمطاعم سيتحملون نتيجة عدم إلزام المترددين عليهم من المستهلكين بارتداء الكمامة والتباعد.

وأضاف: “وارد أن نلحق أنفسنا لو الناس التزمت، ولو الأمور خرجت عن السيطرة هيكون في إجراءات أخرى”.

وأوضح سعد أن الغرامة في عدم ارتداء الكمامة تصل إلي 4 آلاف جنيه وسيتم تطبيق تلك الغرامة وتحصيلها فورياً في جميع وسائل المواصلات المختلفة، ما عدا السيارات الخاصة بالمواطنين.

وأكد أن هناك غرامة تنتظر أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي في عدم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وهي الغلق الإداري الفوري وغرامة مالية 4 آلاف جنيه.

والأحد ذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و 6278 حالة وفاة. «181 حالة جديدة».. إصابات كورونا اليومية في مصر تواصل الارتفاع

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” ، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، بصورة كبيرة، في عدد من دول العالم الفترة الماضية.

وقال أنه رغم التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين.