متحدث الحكومة: زيادة أسعار الغاز من منطلق العدالة الاجتماعية ولتغطية التكلفة

أحمد صبرىقال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رفع الحكومة لأسعار الغاز الطبيعي للمنازل، جاء بسبب تكاليف استيراده ونقله، إضافة إلى أنه من منطلق العدالة الاجتماعية المساواة مع مستخدمي أسطوانات الغاز، والتى تم رفع سعرها مؤخرا، مؤكدا أنه رغم زيادة الأسعار إلا أن سعر المتر المكعب مازا

أحمد صبرى

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رفع الحكومة لأسعار الغاز الطبيعي للمنازل، جاء بسبب تكاليف استيراده ونقله، إضافة إلى أنه من منطلق العدالة الاجتماعية المساواة مع مستخدمي أسطوانات الغاز، والتى تم رفع سعرها مؤخرا، مؤكدا أنه رغم زيادة الأسعار إلا أن سعر المتر المكعب مازال مدعمًا وليس بالسعر الحر.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة سى بى سى، أن الزيادة ستطبق من الشهر القادم، إضافة إلى أن مصر تعمل على مد خطوط الغاز وتكلف المليارات للوصول إلى عدد أكبر من المدن والقرى.